Fotovoltaico a distanza: energia green anche per chi non ha spazio. Canti: "Puntare sulle rinnovabili" Il Titano si prepara alla Cop26 nel Regno Unito

Un piccolo Stato che si prepara a portare esempi concreti su come affrontare un futuro più sostenibile. Una delle particolarità di San Marino, sul piano energetico, è la possibilità di avere un impianto fotovoltaico a distanza, così da poter usufruire di energia green anche se non si ha lo spazio necessario. Al momento, come spiegato dall'Autorità Energia, sul Titano viene prodotto solo il 4% di corrente, ma l'obiettivo delle istituzioni e degli operatori del settore è aumentare la percentuale.

Uno dei diversi strumenti per migliorare la situazione è il Piano energetico nazionale su cui si sta lavorando. E il Titano guarda ora alla partecipazione alla Cop26 - Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite - in programma nel Regno Unito dal 31 ottobre al 12 novembre.

Nel servizio, le interviste a Luciano Zanotti (presidente Associazione Energie Rinnovabili) e Stefano Canti (segretario di Stato Territorio)

