Fotovoltaico Brescia, Sds Bevitori: "Il 4 dicembre l'accensione dell'impianto"

È un tabellino di marcia ben scandito quello fornito dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori durante il question time di Palazzo Pubblico per quanto riguarda le attività che sta portando avanti AASS. Centrale, anche in ottica autonomia energetica, l'impianto fotovoltaico di Brescia. Su domanda del consigliere di Domani Motus Liberi Mirko Dolcini, Bevitori ha fornito novità sull'attivazione dell'opera.

"Avevamo preventivato come limite massimo di investimento 12 milioni di euro complessivi - afferma Bevitori - siamo ben sotto. I lavori stanno andando avanti. C'è stato un ribasso percentuale significativo, si parla di milioni e milioni in meno rispetto al tetto massimo di 12 milioni che era stato previsto. Difficilmente potremmo replicare un qualcosa di simile con ulteriori impianti, questo è stato un grande affare. Entro il 2026 sarà acceso, ci è stato detto come data esattamente il 4 dicembre 2026".

Altro tema caldo, sollevato dalla consigliere di Repubblica Futura Antonella Mularoni, l'interramento dei cavi elettrici a Cailungo: “A differenza del passato – risponde Bevitori – tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Siamo in attesa di Terna che ci dica ok, ci hanno chiesto qualche giorno in più per la firma, perché c'è stato questo cambio ai vertici, è cambiato l'amministratore delegato di Terna, lo sappiamo, e quindi ci hanno chiesto qualche giorno, però intanto tutto quello che dovevamo fare noi l'abbiamo fatto".

In apertura di dibattito il consigliere di Rete Matteo Zeppa ha chiesto chiarimenti sul settore della vendita auto: “Servono regole chiare – afferma – ci sono ancora imprenditori che vengono ad aprire a San Marino lasciando milioni di debiti”.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Bevitori (Segretario di Stato con delega AASS)











