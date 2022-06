TUTELA DEI CONSUMATORI Francesca Busignani, Ucs: "Su alcuni articoli i prezzi a San Marino sono più alti. Non è una percezione" Perplessità sulle recenti dichiarazioni del Segretario Righi: "La legge sul consumo così come strutturata è come una macchina senza benzina. Meglio fare dei decreti e prendere più tempo per una legge che funzioni davvero"

Per le associazioni dei consumatori i prezzi a San Marino sono più alti del circondario. Nei giorni scorsi il Segretario di Stato al Commercio Fabio Righi ha dichiarato a San Marino Rtv che è in via di definizione una nuova legge a tutela dei consumatori con la previsione di una Authority del consumo, oltre alla liberalizzazione dei prezzi senza tralasciare i controlli. “Cerchiamo – ha dichiarato Righi - di implementare il sistema, anche in una logica di rispetto dei parametri europei con la massima condivisione di tutti gli attori, sul tema”.

Perplessità da parte dell'Unione Consumatori Sammarinesi. “I prezzi a San Marino, su molti articoli, oggettivamente, sono più alti e non è una solo una percezione – dichiara la Presidente Ucs Francesca Busignani -. Mi fa piacere che il Segretario Righi stia continuando a lavorare ma è dall'inizio della legislatura che chiediamo di entrare nella commissione prezzi, che non sta lavorando, mentre l'osservatorio prezzi è praticamente in stand by. Se dobbiamo ridurre tutto ad una legge sul consumo che, per come è stata strutturata, approderà in Consiglio come una macchina senza la benzina per andare...Forse sarebbe stato meglio fare per tempo dei decreti a tutela dei cittadini/consumatori, prendendosi più tempo per fare una legge che abbia veramente la possibilità di funzionare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: