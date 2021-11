Francini, Commissario di San Marino ad Expo: "Impegno gravoso ma lo porteremo avanti con dedizione"

Vietato fermarsi. Il “grande sogno di Mauro Maiani”, quello di far conoscere San Marino al mondo arabo e non solo, merita di proseguire con slancio e dedizione. Lo sanno i collaboratori del Commissariato generale impegnati a San Marino, lo vive ogni giorno dall'Expo di Dubai lo staff del Padiglione del Titano. Il dolore della perdita che diventa motivazione. Raccoglie il testimone di Maiani, Filippo Francini: Ambasciatore di San Marino in Brasile e attuale Direttore del Dipartimento Turismo. Un'eredità pesante ma la posta in gioco è particolarmente alta e non ammette tentennamenti.









Domani Francini e il Segretario di Stato Federico Pedini Amati voleranno a Dubai. Gli occhi sono già puntati al 10 dicembre, la Giornata di San Marino all'Expo: appuntamento da preparare con cura anche per onorare al meglio la memoria di chi ha dato tutto se stesso per il progetto.

Giovedì la delegazione incontrerà nuovamente Reem Al Hashimy, Ministro emiratino della Cooperazione Internazionale e Direttore Generale di Expo 2020, proprio colei che indicò Mauro Maiani come persona di famiglia per il paese mediorientale. Intanto Elisabetta Bucci, che attualmente ricopre l'incarico di responsabile tecnico personale, accrediti ed eventi per il Padiglione, è stata nominata nuovo Ambasciatore di San Marino negli Emirati.

Nel video le interviste a Filippo Francini, Commissario generale di San Marino ad Expo 2020 e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.