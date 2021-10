COVID-19 Franco Locatelli: "Terze dosi, al momento nessuna evidenza per raccomandarle a chi non è anziano" Per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico un ulteriore richiamo del vaccino per ora serve solo a categorie fragili o più esposte

Ieri pomeriggio al ministero della Salute di Roma nuovo incontro per una delegazione del Congresso di Stato per risolvere il problema Green Pass: sul tavolo infatti la proroga della deroga concessa ai sammarinesi, che scade il prossimo 15 ottobre. Si lavora ad una soluzione più completa e definitiva, hanno riferito i Segretari di Stato Beccari e Ciavatta al termine, che arriverà a breve. Presenti anche l'infettivologo Massimo Arlotti e il referente dell'Iss nello studio sullo Sputnik con lo Spallanzani Giuseppe Tonnara, oltre all'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico professor Franco Locatelli.

Nel video l'intervista al professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità

