90° ANNIVERSARIO Fratellanza sammarinese: a New York la visita dei Capitani Reggenti I Capi di Stato, accompagnati dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci, hanno ricordato i valori sammarinesi e l'importante ruolo della comunità all'estero

Trasferta istituzionale per i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi che, accompagnati dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci, hanno fatto visita ai concittadini della Fratellanza Sammarinese di New York in occasione del 90° anniversario della fondazione della comunità e della festa della compatrona Sant'Agata.

“Un cammino, quello della fratellanza – sottolineano i Capi di Stato – iniziato nel lontano 1935 quando i sammarinesi, trovandosi lontano dal proprio paese, iniziarono a riunirsi non solo per trovare conforto, ma perché spinti dalla forte volontà di conservare l'identità sammarinese”.

Oltre 500 gli iscritti alla fratellanza. Dai Capi di Stato sottolineato anche l'importante ruolo della Consulta dei Cittadini Sammarinesi all'estero e il valore dei soggiorni culturali per i giovani residenti all'estero.





Il discorso integrale dell’Ecc.ma Reggenza in occasione del 90° anniversario della fratellanza di New York



La Reggenza desidera esprimere il proprio profondo ringraziamento per l’invito a questa meravigliosa serata di festa, invito che stato accolto immediatamente con sentimenti di gioia, orgoglio e grande onore, anche in virtù di questa speciale ricorrenza.

Sono infatti questi i sentimenti che caratterizzano il nostro stato d’animo e che vogliamo condividere con voi, care concittadine e cari concittadini, per celebrare un momento altamente significativo per la storia del nostro Paese: i 90 anni di della Fratellanza sammarinese di New York; un cammino, quello della Fratellanza, iniziato nel lontano 1935 quando i Sammarinesi, trovandosi lontano dal proprio Paese, iniziarono a riunirsi attorno ai numerosi gruppi familiari, non solo per trovare conforto e vicendevole aiuto, ma poichè spinti dalla forte volontà di conservare solida l’identità sammarinese, volontà che non è mai venuta meno, ma che anzi è stata la molla, la forza propulsiva per alimentare sempre più lo stretto legame con la Madrepatria, nonostante le grandi distanze.

La nostra riconoscenza va a tutti voi che nel passato come nel presente sapete dare nutrimento al profondo senso di appartenenza, al rispetto incondizionato per le istituzioni, alla storia e alle tradizioni di libertà e democrazia su cui si fonda la nostra peculiare identità statuale.

Anche in questa serata di festa, così come abbiamo già avuto modo di fare in occasione dell’udienza in onore dei partecipanti alla Consulta dei Cittadini all’estero – fra i primissimi impegni ufficiali, svoltosi all’indomani del nostro insediamento - vogliamo sottolineare l’unicità del Popolo sammarinese, ovunque esso risieda, e ribadire il concetto fondante secondo il quale i cittadini sammarinesi all’estero, oggi come allora, costituiscano un’importantissima risorsa per San Marino e questo non possiamo dimenticarlo!

E’ necessario quindi lavorare insieme per mantenere salda l’unità del popolo sammarinese, che nella coesione trova la sua forza, anche utilizzando al meglio i preziosissimi strumenti a nostra disposizione, quali la Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’estero e i Soggiorni Culturali per i giovani residenti all’estero.

Proprio ai giovani vogliamo in particolare rivolgerci affinchè custodiscano attentamente l’eredità dei Padri, avendo cura di quel patrimonio ideale, poc’anzi richiamato, e non disperdendo la conoscenza e la consapevolezza della

La Reggenza desidera manifestare attestazioni di riconoscenza a tutti coloro che nel corso di questi 90 anni si sono impegnati, assumendo incarichi nel Consiglio Direttivo e, in particolare i Presidenti che si sono succeduti nel corso di tutti questi anni e un ringraziamento speciale va all’attuale Presidente Sanzio Vagnini, al quale auguriamo il proseguimento di un proficuo mandato.

Un ringraziamento sentito va all’Ambasciatore Damiano Beleffi, al Consigliere d’Ambasciata Natascia Bartolini che sappiamo sempre attenti all’attività della Fratellanza.

La Reggenza, nel portare a termine il proprio saluto, rinnova a voi tutti i sentimenti di stima e amicizia, unitamente agli auspici più veri di poter proseguire – con l’impegno e la passione che vi hanno sempre contraddistinto – i futuri progetti della Fratellanza Sammarinese di New York.

Alziamo i calici per brindare alla Fratellanza Sammarinese di New York e, come racchiuso nel simbolo filatelico che abbiamo pensato di dedicare ad ognuno di Voi, sempre sia “San Marino nel cuore”.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: