Fratellanza San Marino - America a confronto con il Segretario Beccari: il punto sulle collaborazioni in atto e future

Il nuovo direttivo della Fratellanza San Marino – America, in carica dal 2020 e composto da Roberto Moretti (Presidente). Roberto Tomassini (Vice Presidente). Loredana De Biagi (Segretaria), Patrick Mularoni (tesoriere), si presenta ufficialmente al Segretario agli Esteri, Luca Beccari. Un'occasione di confronto, finora rimandata a seguito dell'emergenza sanitaria, per tirare le fila di un impegno mai mancato al servizio degli associati. "L’associazione da ormai 44 anni, offre, tra i vari ambiti, un prezioso supporto ai cittadini americani per i vari servizi inerenti documenti come passaporto, SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER), assistenza durante le elezioni americane".

Guardando ai prossimi obiettivi, avanzata la proposta di stipulare una convenzione bilaterale San Marino – Usa per la totalizzazione delle pensioni. “Questione che la Segreteria – assicura Beccari - sta già curando, sulla scorta degli accordi in materia già in vigore con Italia, Belgio e Francia”. Supporto confermato da Palazzo Begni anche sulla necessità di riaprire i tavoli di confronto con le autorità diplomatiche statunitensi per la ripresa dell'attività legata ai servizi consolari, ridotta sempre causa Covid.

Tra le idee lanciate dalla Fratellanza per il 2022, anche un evento di commemorazione della lettera che nel 1861 Lincoln scrisse ai Capitani Reggenti.

Nel video l'intervista a Roberto Moretti, Presidente Associazione Fratellanza San Marino - America.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: