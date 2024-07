Fratellanza San Marino-America, ferma condanna per l'attentato a Trump

Gli inni nazionali sammarinese e americano risuonano nelle celebrazioni per il Giorno dell'Indipendenza a poche ore dalla notizia dell'attentato all'ex presidente Donald Trump.

Parte proprio da qui il Presidente della Fratellanza San marino – America, Roberto Moretti che ha aperto l'evento con una netta posizione di condanna e contro ogni atto di violenza, auspicando che il clima di questo periodo pre-elettorale si possa allentare per arrivare al 5 novembre in una condizione più distesa.

Proprio in vista delle presidenziali, peraltro, la Fratellanza annuncia l'organizzazione di appuntamenti informativi per quanti abbiamo cittadinanza statunitense. Supporto ai cittadini americani residenti è l'obiettivo che regge la Fratellanza, che guarda al futuro esecutivo e in particolare all'insediamento del Segretario agli Esteri. Verso la sua riconferma ufficiale, sono già sul tavolo diversi temi da affrontare in un prossimo incontro.

In particolare, con la nomina dell'Ambasciatore USA a Roma, Jack Markell, la Fratellanza vuole riprendere la proposta di stipulare una convenzione bilaterale tra Stati Uniti e San Marino in tema di sicurezza sociale per la totalizzazione delle pensioni, come già avviene in Italia e altri Paesi Europei. Poi l'idea di organizzare eventi comuni che coinvolgano Fratellanza, Ambasciata, Segreterie di Stato. La Festa del 4 luglio è stato il primo appuntamento dopo l'assemblea del 23 aprile e dopo la partecipazione di una delegazione – su invito del Consolato di Firenze, al Memorial Day, lo scorso 27 maggio, presso il Florence American Cemetery.