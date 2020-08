Fratellanza San Marino - America in pausa estiva, riapre l'8 settembre

Chiusura estiva per l’Associazione Fratellanza San Marino - America fino a martedì 8 settembre. Dopodiché i giorni di apertura resteranno gli stessi: martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30. La Fratellanza ha una nuova sede: si trova a Domagnano, in Via 25 Marzo n.4.



