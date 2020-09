Fratellanza San Marino-America, inaugurata la nuova sede

L’Associazione San Marino-America, nata per testimoniare l’amicizia tra il popolo sammarinese e quello americano, ha inaugurato la nuova sede a Domagnano, in via 25 marzo. Presenti i Segretari agli Esteri Beccari, all'Industria Righi ed alla Istruzione e Cultura Belluzzi. Al rinfresco che ha accompagnato il taglio del nastro ha partecipato una buona rappresentanza degli oltre 300 iscritti, molti dei quali mantengono, in particolare con New York e Detroit, un rapporto molto stretto. Un legame simboleggiato dalle due bandiere che sventolano vicine, affacciate sulla Superstrada.