Fratellanza San Marino America: la gratitudine del Ringraziamento Menu a tema ed occasione per rinsaldare un legame storico

Un momento di leggerezza, che nel festeggiare il Ringraziamento rinsalda un legame storico. La Fratellanza San Marino – America ha festeggiato al Palace Hotel, il Giorno del Ringraziamento. Un momento importante per ritrovarsi, un appuntamento- con menu a tema Ringraziamento ovviamente- che si rinnova dopo lo stop del 2020 causa pandemia. E che oggi, nei giorni in cui i contagi tornano a rialzarsi ovunque, ritrova nel suo legame l'esigenza di guardare avanti. All'evento, a conferma dello spessore di un appuntamento non solo conviviale, erano presenti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e John Paonessa, funzionario dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.

Nel video l'intervista al Presidente dell'Associazione Fratellanza San Marino America, Roberto Moretti

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: