Fratellevolmente, San Marino celebra lo storico legame con gli Stati Uniti

Nell'ambito delle iniziative collaterali alla cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti al Teatro di Città si è tenuto Fratellevolmente, organizzata per celebrare i 200 anni di presenza consolare USA a Firenze.

La serata prende in prestito il titolo dall'avverbio con cui terminò la lettera che gli allora Capitani Reggenti scrissero ad Abramo Lincoln. Quel “fratellevolmente” nel 1861 inaugurò uno scambio di messaggi che culminò con il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente che abolì la schiavitù.

La serata al Teatro Titano riavvolge la storia e celebra 200 anni di presenza consolare USA a Firenze: sul palco un format teatrale curato dall'attore e regista sammarinese Fabrizio Raggi.

E' stata l'ultimo impegno ufficiale delle Reggenza scorsa che nel corso della cerimonia di oggi ha ceduto il collare di Gran Maestro dell'Ordine di San Marino; in sala autorità di governo, una delegazione del consolato Generale statunitense a Firenze, dei diplomatici accreditati e sammarinesi, rappresentanti di enti e associazioni collegati agli Stati Uniti in ragione dell'emigrazione del secolo scorso e celebrati sul palco da una alternanza di letture e testimonianze da parte degli stessi cittadini emigrati, così come interventi istituzionali e collegamenti con sammarinesi residenti oltreoceano.

Nell’occasione è stato emesso un annullo postale, che fa seguito ad un’apposita emissione filatelica.