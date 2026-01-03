Freddo e precipitazioni in arrivo in Romagna: Epifania con clima invernale e possibile neve, anche in pianura

L’inverno torna protagonista sulla provincia di Rimini e sulla Repubblica di San Marino. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con temperature in deciso calo e un’atmosfera sempre più rigida che accompagnerà il territorio verso l’Epifania. Dopo un fine settimana grigio e freddo, tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio è previsto l’ingresso di aria più fredda da nord, che farà scendere ulteriormente le temperature: le minime toccheranno valori prossimi allo zero anche in pianura, mentre le massime faticheranno a superare i 5–7 gradi.

Proprio nella giornata della Befana il clima assumerà connotati pienamente invernali. I modelli indicano un contesto favorevole a fiocchi di neve in collina e, localmente, anche verso la pianura, soprattutto tra la sera del 6 e la notte successiva, quando la temperatura al suolo potrebbe risultare sufficiente per consentire fenomeni nevosi o misti a pioggia. Attenzione anche alle gelate notturne e alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade, in particolare nelle zone dell’entroterra e nelle prime ore del mattino.







