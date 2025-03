TEMPERATURE SOTTO ZERO Freddo in arrivo: l’Emilia Romagna si prepara a un brusco ritorno dell’inverno Nonostante la colonnina di mercurio al di sotto della media stagionale, il tempo si preannuncia stabile e soleggiato in questi primi giorni della settimana. Nel weekend correnti umide faranno tornare la pioggia

Dopo un assaggio di temperature primaverili, l’Emilia Romagna si appresta a fronteggiare un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Dopo le recenti forti piogge, con piene dei fiumi e fenomeni franosi, il maltempo non ha ancora detto l’ultima parola. Secondo quanto previsto dagli esperti, sebbene oggi non siano attese precipitazioni significative, è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna per domani un’allerta meteo gialla per vento e mareggiate.

Nelle prime ore della giornata, il Nord-Est e il versante Adriatico saranno interessati dalla discesa di un fronte freddo con venti di burrasca moderata con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia costiera, sul mare e sul crinale appenninico. Il mare è previsto agitato al largo. Il vento sulla costa, sul mare ed il moto ondoso saranno in attenuazione dalla tarda mattinata, mentre sul crinale appenninico la ventilazione sostenuta dovrebbe permanere per l'intera giornata.

L’arrivo di questa intensa ventilazione porterà un rapido e marcato calo delle temperature, che per alcuni giorni scenderanno ben più in basso della media stagionale, anche al di sotto dello zero.

Nonostante il freddo, il tempo in questa prima parte della settimana dovrebbe risultare più stabile e soleggiato mentre da venerdì 21 si prospetta il ritorno di correnti umide atlantiche che porteranno una nuova fase di maltempo, destinata a portare probabile pioggia nel weekend.

