METEO Freddo in tutta Italia: record di -22 in Veneto Le temperature al di sopra della media stagionale sarà un ricordo

Si prospetta un'altra giornata di gelo in Italia. Prosegue la fase decisamente polare con l'irruzione di aria gelida verso tutto il Paese, questa volta anche al Sud. Le temperature crolleranno di 10-15 gradi ovunque e le massime anomale, fino a 20-26 gradi negli ultimi giorni al centrosud, saranno un lontanissimo ricordo. Minime da record in Veneto, -22 gradi sopra Cortina. Neve in Basilicata, Puglia, Campania e Molise. Allerta gelate in Sardegna, a causa delle basse temperature dovute al fronte freddo con qualche fiocco di neve sul Gennargentu.

