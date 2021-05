PREOCCUPAZIONE Frequenze e canale nazionale, l'Rsa di San Marino Rtv incontra l'ambasciatore Mercuri

Questa mattina la Rappresentanza sindacale aziendale di San Marino RTV ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia sul Titano, Sergio Mercuri. Al centro del confronto, richiesto dalla RSA, la questione frequenze e la trattativa con l'Italia, dopo che quest'ultima ha deciso di utilizzare il canale 51 per la telefonia. L'ambasciatore Mercuri ha rivolto domande circa i numerosi aspetti e le conseguenze della rinegoziazione in corso, cruciale per il futuro della nostra emittente. Per la rappresentanza dei nostri dipendenti è stata l'occasione per parlare delle preoccupazioni legate alla mancanza di certezze circa la trattativa che si è aperta, in particolare con la Farnesina e che dovrebbe chiudersi a Roma nelle prossime settimane; trattativa che a grandi linee prevede il passaggio del segnale RTV su un altro canale con copertura nazionale.

Non è dato sapere infatti quanta popolazione sarà raggiunta e se la copertura riguarderà solo l'Italia o anche il territorio sammarinese, il numero sul telecomando, il peso che avrà l'adeguamento del contributo e la qualità di trasmissione, che attualmente anche sul digitale terrestre è in HD. L'ambasciatore Mercuri riferirà a Roma la preoccupazione dei dipendenti, 25 dei quali sono frontalieri, ed ha colto l'occasione per esprimere apprezzamento sulla qualità dell'informazione garantita da San Marino Rtv, anche durante il periodo più delicato della pandemia.

