Frequenze RTV, a Palazzo Begni incontro OSSS, RSA e Governo

Nel pomeriggio a Palazzo Begni le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Aziendale di RTV hanno incontrato il governo per conoscere gli sviluppi del tema assegnazione frequenze. Il Segretario di Stato per l'Informazione Marco Podeschi per conto del governo ha confermato alle sigle sindacali che il lavoro svolto fin qui e l'impegno per il futuro è quello di addivenire ad un accordo con l'Italia nei tempi più brevi possibili, in vista della riunione dell'ITU, l'organo internazionale deputato a stabilire l'assegnazione delle frequenze ai vari paesi, prevista per il prossimo autunno. L'obiettivo è trovare una soluzione soddisfacente e proficua nell'interesse di San Marino, al fine di garantire una prospettiva di sviluppo per RTV.