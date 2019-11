Fridays For Future: anche San Marino aderisce al quarto sciopero globale del clima

Sentiamo Federico Bartolini

Torna oggi in tutto il mondo il quarto sciopero globale del clima dei Fridays For Future, in occasione del Black Friday visto come consumistico e della conferenza Onu sul clima Cop25 che si apre lunedì. In Italia cortei, presidi ed eventi in almeno 139 comuni. Greta Thunberg per la prima volta assente dalle manifestazioni.

Anche il movimento sammarinese ha aderito all'iniziativa con uno sciopero più pacato visto il periodo di campagna elettorale, ci spiegano gli organizzatori. Sul Pianello diversi vasi dentro i quali sono state seminate le future querce che a marzo 2020 verranno piantate in territorio. Dalla Centrale Sindacale Unitaria (CSU) l'invito a lavoratori e pensionati di unirsi alla manifestazione per proteggere il pianeta.

L'intervista a Federico Bartolini (Fridays For Future San Marino)