Frode Iva su auto di lusso, "nessun coinvolgimento di operatori economici attivi di San Marino"

“Accostare la Repubblica di San Marino a schemi criminali fondati sulla falsificazione documentale, in assenza di un effettivo coinvolgimento di operatori economici sammarinesi, rischia di generare una rappresentazione non corrispondente alla realtà e di arrecare un danno reputazionale alle istituzioni e alle imprese che operano correttamente nel rispetto delle regole”. Così il Segretario di Stato all'Industria, Rossano Fabbri interviene dopo la notizia della maxi frode Iva che ha portato 7 misure cautelari e sequestri milionari in tutta Italia.

In una nota il Congresso di Stato sottolinea come "le indagini descritte non evidenzino alcun coinvolgimento di operatori economici attivi nella Repubblica di San Marino" e che i fatti emersi "delineano un sistema fraudolento fondato sull'utilizzo di soggetti giuridici inesistenti per l'ordinamento sammarinese e sulla falsificazione della documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta monofase".

L'Esecutivo aggiunge che "le condotte oggetto di indagine sono state ideate e realizzate al di fuori del sistema economico del Paese, che viene richiamato esclusivamente quale riferimento documentale privo di riscontri concreti nella realtà operativa. La Repubblica ha infatti progressivamente rafforzato il proprio sistema di controllo" sottolinea il governo.

"San Marino - assicurano i Segretari - continuerà a investire nella prevenzione, nella cooperazione internazionale e nel rafforzamento degli strumenti di vigilanza. Il nostro Paese ha scelto con determinazione la strada della trasparenza, della tracciabilità e della collaborazione con le autorità competenti per contrastare ogni forma di illecito economico".







