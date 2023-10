LAVORO Frontalieri, a breve la convocazione del tavolo interministeriale. A Riccione riunione dei dieci CSIR Presente ai lavori l'ambasciatore Sergio Mercuri, previsto per domani mattina l'intervento del Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini.

Sono 120 mila i lavoratori che ogni giorni attraversano nove stati confinanti o limitrofi. Basterebbe questo a spiegare la portata dell'evento in corso a Riccione, che è comunque storico di per sé perché chiama a raccolta per la prima volta, dal 76 ad oggi, tutti gli enti bilaterali composti da organizzazioni sindacali di paesi limitrofi.

Dopo l'accordo su una nuova tassazione tra Italia e Svizzera, è entrata in vigore una nuova norma che estende alcune condizioni concordate a tutti i frontalieri italiani, a partire dall'incremento della franchigia. L'istituzione del tavolo interministeriale, per il quale si attende a breve la convocazione, avrà come primo obiettivo lo “Statuto del Lavoratore Frontlaiero” che, riconoscendo lo status di lavoro transfrontaliero, definirà un quadro di diritti chiari.

Presente ai lavori l'ambasciatore Sergio Mercuri, previsto per domani mattina l'intervento del Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini. Per stimolare il governo italiano e quello sammarinese ad eliminare le differenze di trattamento per i 7 mila lavoratori italiani occupati sul Titano e i quasi 2 mila sammarinesi che lavorano in Italia, la raccolta di firme e le cartoline del CSIR San Marino, Emilia Romagna e Marche approda, lunedì, a Palazzo Pubblico

Nel video Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale frontlaieri CGIL e Massimo Fossati, Presidente CSIR San Marino, Emilia Romagna e Marche

