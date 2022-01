DETRAZIONI Frontalieri esclusi dall'Assegno Unico e Universale, CSIR: "Chiederemo chiarimenti all'INPS"

Frontalieri esclusi dall'Assegno Unico e Universale, CSIR: "Chiederemo chiarimenti all'INPS".

È previsto per il primo marzo 2022 l'entrata in vigore dell'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, che andrà a sostituire le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni e gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari.



L’AUU verrà riconosciuto ai richiedenti in possesso di cittadinanza, residenza e soggiorno italiani. “Se tale requisito può da considerarsi pacifico, per coloro che vivono e lavorano in Italia, – spiega in una nota la Presidente CSIR Alessandra Gori - così non lo è per i lavoratori Frontalieri Sammarinesi che rischiano di perdere un emolumento ad oggi loro garantito, in quanto non residenti o soggiornanti in Italia.”



Il CSIR annuncia che si attiverà con l'INPS per capire se ci sarà un'integrazione della norma per consentire il beneficio ai frontalieri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: