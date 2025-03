FULI-CSdL: elette le cariche esecutive

La FULI-CSdL ha confermato Agostino D’Antonio come Segretario, insieme ai funzionari Davide Siliquini e Cristian Bertozzi. È stata inoltre eletta la Segreteria, che include William Santi, Simona Zonzini, Wilson Renzi e Ornella D’Amico. Il Direttivo, spiega una nota, ha valutato positivamente il recente 16° Congresso di Federazione, caratterizzato da un’ampia partecipazione e un dibattito qualificato, culminato in una mozione conclusiva con il programma della Federazione per i prossimi anni. Nei prossimi mesi, la FULI sarà impegnata nell’organizzazione del referendum per i rinnovi contrattuali nei settori industria e artigianato, con un primo ciclo di assemblee con i lavoratori.