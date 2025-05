Fumata Bianca in Vaticano: eletto Robert Francis Prevost con il nome di Leone XIV

Fumata Bianca in Vaticano. Il Conclave riunito nella Cappella Sistina ha eletto il 267° Pontefice con tutta probabilità alla 4° votazione. Campane a festa a Roma e in tutto il mondo Cattolico. Ora si attende l'annuncio dal balcone, la loggia delle benedizioni, per sapere chi sia il nuovo papa e che nome abbia scelto per il proprio pontificato.

Il suono a distesa delle campane di San Pietro confermano, tra l'esultanza della folla in piazza, l'elezione del nuovo Papa. Un applauso ha accolto la fumata bianca in piazza San Pietro. Commozione e gioia tra le migliaia dei fedeli radunati in piazza. Sono già 15mila le persone arrivate a San Pietro per assistere alla fumata. Lo si apprende dalle forze dell'ordine presenti sul posto, ma dopo la fumata bianca e udito il suono delle campane a distesa tantissimi fedeli, cittadini o turisti che si trovavano nelle vie limitrofe si stanno muovendo verso la piazza.

Dopo l'elezione e l'accettazione, il nuovo Papa si è ritirato nella cosiddetta 'stanza delle lacrime' che è la sagrestia della Cappella Sistina per rimanere in preghiera ed indossare i paramenti papali. All'interno della stanza ci sono le tre vesti papali di diverse misure. Dopo essersi preparato il nuovo Papa ritorna nella Cappella Sistina per ricevere l'omaggio dei cardinali. Solo dopo si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni.