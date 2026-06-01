Funerali di Stato: il ricordo di Boschi e Valentini sulle esperienze condivise con Mariella Mularoni

Nel video le interviste di Mauro Torresi a Luca Boschi, Consigliere di Libera e Pasquale Valentini, Presidente Cda di San Marino RTV.

L'ultimo saluto a Mariella Mularoni, compianta Segretario di Stato per la Sanità e già Capitano Reggente dal 1° ottobre al 1° aprile 2020.

“È stato un semestre complicato, dove abbiamo avuto molte preoccupazioni, ma anche tante gioie – così Luca Boschi, nel giorno del commiato, tornando al mandato reggenziale condiviso – un semestre di garanzia, semestre in cui c'è stato l'inizio dell'epidemia del Covid, - ricorda - però tutti questi problemi a livello umano ci hanno legato e l'affetto è andato oltre il semestre, quindi è una giornata difficile questa. Mariella Mularoni – continua – era un politico molto legato alle Istituzioni e al proprio Paese, ma l'esempio migliore, anche se più duro e difficile, è quello che ci ha dato l'ultimo anno, dove nonostante la malattia, lei è sempre stata positiva, era lei che ci incitava, non ha mai smesso di lavorare, non ha mai smesso di avere questa voglia di vivere che l'ha portata proprio fino adesso. Quindi un esempio veramente per tutti, dignità e coraggio”.

“Colgo l'occasione – afferma il Presidente del Cda di RTV, Pasquale Valentini, ma insieme al Segretario di Stato Mularoni nel Pdcs da lungo tempo - per rivolgere a nome di tutta la San Marino RTV, di tutto il personale e del Consiglio dell'Amministrazione, le più sentite condoglianze a tutti i familiari di Mariella Mularoni, e alle figlie in particolare. Ricordo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, - rivela - era già una fase in cui stava cercando, anche recandosi proprio a Milano per le cure, una soluzione nella quale ha sempre sperato. E anche in quell'occasione stavamo parlando di un problema, del come lei se ne stava interessando e del come potevamo aiutarci per risolverlo. Ecco, - sottolinea Valentini - questo credo che sia di conforto in questo momento, per capire come la Fede e il coraggio con cui lei ha attraversato anche questo momento non nascano a caso, sono il frutto di una scelta di vita, di un'esperienza e credo che in questo momento sia qualcosa che, come è stato ricordato oggi, rimane. Il bene fatto non viene cancellato, c'è qualcosa che va oltre la morte - conclude - e il bene sicuramente”.

Nel video le interviste di Mauro Torresi a Luca Boschi, Consigliere di Libera e Pasquale Valentini, Presidente Cda di San Marino RTV.