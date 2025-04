SAN MARINO - SANTA SEDE Funerali Papa Francesco, l'Ambasciatrice Albertini: "Un evento storico e molto toccante" Anche questa mattina centinaia di pellegrini in fila dalle prime ore del mattino alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba del pontefice.

"Un evento epocale e la delegazione sanmarinese aveva la consapevolezza di partecipare a un momento storico": racconta così l'emozione di aver accompagnato i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, ai funerali di Papa Francesco l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini.

"Sono molto soddisfatta che le nostre massime istituzioni abbiano partecipato - afferma - i Capitani Reggenti erano vicino ai grandi della terra, insieme a noi, ed abbiamo sentito tutta l'imponenza e la emozione di questo momento. La cosa particolare è stata accedere al Sagrato dalla Basilica e vedere questa platea, questa folla infinita che non avevo mai visto così in Piazza San Pietro che arrivava fino in fondo a Via della Conciliazione. Il pensiero è andato sì al privilegio che avevamo nell'essere sul Sagrato vicino alla bara di Francesco, così umile, ma il pensiero andava all'ultimo pellegrino di Via della Conciliazione che era sicuramente da qualche giorno che stazionava e che dormiva sul selciato per poter dare l'ultimo saluto a questa figura così straordinaria".

Alessandra Albertini ricorda poi alcuni degli incontri avuti con Papa Francesco: "Sono state numerose le occasioni di incontro che ho avuto accompagnando le massime istituzioni della Repubblica e ricordo che sono stati tutti incontri molto significativi perché abbiamo sempre rappresentato al Pontefice quelli che sono i nostri tratti identitari a partire dal concetto di pace. Scoppiata la guerra in Ucraina, abbiamo portato la testimonianza del sentimento di accoglienza che la Repubblica ha offerto a centinaia di profughi ucraini sfuggiti dalle devastazioni della guerra. L'abbiamo inoltre incontrato per testimoniargli un simbolico volo della pace che abbiamo fatto su Roma, siamo stati accolti per raccontargli l'istituzione del Cammino del Santo. Tutti incontri molto densi di quei valori che ci accomunano e che sono le profondi affinità che legano la Repubblica di San Marino alla Santa Sede".

L'intervista a Maria Alessandra Albertini (Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede)

