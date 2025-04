Funerali Papa, Silvia Berti: "Dress code all'insegna della sobrietà"

L'intervento di Silvia Berti

Parola d'ordine: rigore. A guidare i funerali di Papa Francesco un rigido protocollo che ha visto fortemente impegnato il cerimoniale della Santa Sede, con le 170 delegazioni presenti che si sono dovute attenere a regole ferree, a partire dal dress code, “assolutamente all'insegna della sobrietà e del colore nero” - racconta il Direttore del Cerimoniale Diplomatico Silvia Berti, presente alle esequie assieme ai Capitani Reggenti, al Segretario agli Affari Esteri e all'Ambasciatore presso la Santa Sede. “Per le signore un tailleur nero con gonna, calza nera, scarpa nera con tacco largo e poi la veletta, anche se non è stata indossata da tutte le signore. Però la nostra Capitano Reggente Denise Bronzetti ha voluto assolutamente essere in linea con le indicazioni protocollari. Per Sua Eccellenza Italo Righi ovviamente abito scuro, camicia bianca e cravatta nera. Erano ammesse le decorazioni quindi o quelle vaticane o quella appunto del proprio paese. I Capitani Reggenti indossavano la Gran Croce dell'Ordine Equestre di San Marino, essendo Gran Maestri pro tempore”.

Le prescrizioni dei manuali protocollari indicavano cosa fare ma anche dove sedersi: i posti sono stati infatti assegnati secondo uno schema ben preciso. “L'accomodamento – conferma Silvia Berti - era in base al rango dell'autorità presente e all'ordine alfabetico francese. Per fare un esempio, gli Stati Uniti in francese sono les Etats-Unis, quindi il paese inizia con la lettera E e non con la lettera S. San Marino comunque era vicino al Presidente Trump, al Presidente Macron, quindi nell'area dedicata ai Capi di Stato, mentre nelle prime file gli appartenenti alle case reali a iniziare da quelle cattoliche”. “Ogni delegazione – conclude - è stata seguita, accompagnata, senza peraltro togliere quella partecipazione emotiva che è legata al momento luttuoso della morte del Santo Padre”.