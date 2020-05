ESEQUIE Funerali pubblici per Gianfranco Terenzi, martedì alle 15 Le esequie si terranno nella piazza di Serravalle. Sempre in Piazza a Serravalle, domani alle 20, il Rosario

Saranno funerali pubblici. La decisione è stata presa dalla stessa famiglia per consentire, anche in un periodo segnato dall’emergenza, di esserci, per l’ultimo saluto a Gianfranco. In osservanza delle disposizioni in ambito sanitario, sarà necessario indossare la mascherina e rispettare le regole di distanziamento sociale. Lunedì, alle 20, in Piazza a Serravalle la recita del Rosario e sempre in Piazza a Serravalle, martedì alle 15, la celebrazione dei funerali.



