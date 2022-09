Funerali Regina, saranno presenti anche i Capitani Reggenti

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Nelle ultime ore in migliaia hanno voluto rendere omaggio alla Regina Elisabetta II nella cattedrale di St Giles, nel centro di Edimburgo: alle sei del mattino l'attesa in fila si era ridotta a due ore. In serata il trasferimento del feretro a Londra, poiché da domani a domenica l'esposizione sarà al Westminster Hall, per l'ultimo saluto pubblico prima delle esequie, lunedì 19 settembre, cui prenderanno parte anche Capi di Stato da tutto il mondo, compresi il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e i Capitani Reggenti di San Marino, Oscar Mina e Paolo Rondelli, in un momento fertile dello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, come testimonia anche la recente visita dello scorso marzo. Intanto per re Carlo III e la regina consorte Camilla è iniziato il “tour delle nazioni” del Regno, dall'Irlanda del Nord. A Belfast una tappa delicata, dopo quella in Scozia, per presentarsi nella nuova veste di sovrano, per testimoniare il suo impegno in favore dell'unità del Paese.

Momento culminante della visita, la liturgia in memoria di Elisabetta II, nella cattedrale di St. Anne, presenti i massimi rappresentanti istituzionali di Gran Bretagna e Irlanda, a partire dalla premier Liz Truss. Carlo III si è impegnato a seguire le orme della madre nello sforzo per favorire la riconciliazione ed un futuro migliore nella nazione storicamente più turbolenta del Regno Unito, sottolineando i dolori patiti dalla comunità ma anche dalla sua stessa famiglia, riferimento all'attentato dell'Ira nel 1979 che costò la vita, tra gli altri, a lord Louis Mountbatten, padrino dell'attuale re.