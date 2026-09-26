EVENTO Funghi in mostra: a Borgo i tesori del sottobosco Alle Logge la 32ª Mostra Micologica del Titano: specie rare, curiosità e consigli per una raccolta sicura. Domenica premi al fungo più raro e a quello più grande

Ammanita ovoidea, Hypholoma fasciculare: nomi che ai più sanno di formula magica ma che per i soci dell'Associazione Micologica Sammarinese sono pane quotidiano. Il sottobosco torna protagonista sotto le Logge di Borgo Maggiore proprio nel mese in cui i cercatori scrutano il cielo, aspettano la pioggia e sognano il cesto pieno.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci taglia il nastro della 32ª Mostra Micologica del Titano alla presenza del Capitano di Castello Matteo Sartini e della Direttrice dell'U.G.R.A.A. Giuliana Barulli. Sui tavoli, forme, colori e specie diverse: quelle da ammirare, quelle da studiare e quelle dalle quali è decisamente meglio tenere lontana la padella. Perché tra un fungo prelibato e uno pericoloso, a volte, la differenza non salta affatto all’occhio.

E così la mostra diventa anche una piccola scuola del bosco, con gli esperti a disposizione per spiegare caratteristiche, curiosità e soprattutto le regole per una raccolta sicura. Dalle Logge poi alla scienza, con il micologo Gianrico Vasquez, arrivato da Catania per raccontare “Ombre e luci del sottobosco”: meraviglie, biologia e insidie di un regno tanto affascinante quanto poco incline all’improvvisazione. Infine – domenica - il verdetto della giuria: premi al fungo più raro e a quello più grande. Un piccolo Guinness dei Primati, tutto sammarinese.

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