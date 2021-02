SAN MARINO CITTÀ Funivia: servizio sospeso un mese dal 22 febbraio per revisione e collaudi

Funivia: servizio sospeso un mese dal 22 febbraio per revisione e collaudi.

Funivia ferma per un mese. Lo comunica l'azienda dei servizi pubblici per poter eseguire i lavori di revisione quinquennale e i consueti collaudi semestrali dell'impianto. Quindi da lunedì 22 febbraio e fino a sabato 20 marzo 2021 il servizio che collega Borgo a Città sarà sospeso, per riprendere domenica 21 marzo.

