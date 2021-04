Funzione Pubblica sulle segnalazioni di malfunzionamento dei pagamenti online: "Qualche tentativo fallito per errori d'inserimento dati"

A seguito di segnalazioni, da parte di cittadini, su malfunzionamenti dell’applicativo MOTO che consente il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli iscritti nel Registro immatricolazioni, la Direzione della Funzione Pubblica ha riscontrato, dopo opportune verifiche, che “solamente alcuni tentativi di pagamento non sono andati a buon fine, dovuti ad errori di inserimento di qualche dato (Targa, numero di carta di credito, e così via) o tentativi di pagamento di tasse di circolazione scadute da molto tempo e, quindi, non più pagabili online.

La Direzione ricorda che l’utenza può rivolgersi per chiarimenti al servizio di ascolto della Pubblica Amministrazione all’indirizzo paaperta@pa.sm; attivo anche il servizio di assistenza tecnica dei servizi online PA, raggiungibile con il tasto verde e la scritta “serve aiuto clicca qui” sul pannello di login o dai singoli applicativi. Per ciò che attiene l’applicativo MOTO in particolare l’utente può rivolgersi all’indirizzo mail supporto.moto@pa.sm.