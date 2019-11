Fuorisalone Ecomondo, Marco Rossato presenta "Cambio Rotta"

Nel video, l'intervista al vicesindaco di Rimini, Gloria Lisi e al velista Marco Rossato

Innamorato del mare e della vela, l'incidente in moto lo porta in sedia a rotelle. Cambia la prospettiva, resta la passione. Sogna di navigare in solitario attraverso l'Atlantico, da 12 anni è istruttore di vela per disabili. Oggi incontra in Darsena i ragazzi della Cooperativa “La Fraternità”, impegnati nel progetto “La Luna”. C'è l'associazione Marinando, il supporto della Lega Navale, la presenza dell'amministrazione - con il vicesindaco Gloria Lisi - a segnare l'importanza dell'iniziativa per tutta la città. Su invito e in partnership con l'Aps “Basta plastica in mare” e la Campagna “Romagna Plastic-Free 2023” al Fuorisalone di Ecomondo presenta il suo “Cambio Rotta”: in navigazione – insieme al fedele Muttley - per 1648 miglia, 60 porti italiani – per mapparne l'accessibilità, ma anche sensibilizzare sul tema delle microplastiche in mare.

