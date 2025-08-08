Furti in casa, in estate cresce il rischio. I consigli della Gendarmeria: "Niente foto sui social in tempo reale"

Mare o montagna che sia, agosto è sinonimo di vacanze per la maggior parte delle persone. C'è chi si concede pause lunghe e chi stacca la spina nel fine settimana per poi tornare presto alla vita di tutti i giorni. Ma prima di partire, alcuni accorgimenti sono fondamentali per evitare che il rientro si trasformi in incubo. Nei periodi di vacanze infatti è più facile subire furti in casa. La gendarmeria di San Marino però rassicura i cittadini: durante i giorni di festa come Pasqua, Natale e Ferragosto, il controllo su tutto il territorio viene potenziato, soprattutto nelle zone industriali e residenziali. La presenza degli stranieri nella Repubblica inoltre viene verificata, collaborando con le strutture ricettive. Seguendo alcuni consigli della gendarmeria si possono evitare furti in casa e trascorrere giorni fuori in tranquillità, assicurandosi un ritorno senza spiacevoli sorprese. Non è consigliabile, innanzitutto, condividere sui social foto e video fuori casa in tempo reale: degli scatti di momenti felici potrebbero facilitare i malintenzionati. Prima di partire, inoltre, ricorda la gendarmeria, bisogna controllare che l'allarme funzioni. Secondo le statistiche, se il sistema di sicurezza è efficace, difficile che il furto vada in porto. Tecnologia a parte, anche un'occhiata alla casa da parte di amici e parenti può essere d'aiuto. Gli oggetti preziosi in ogni caso vanno custoditi sempre in cassaforte. Da tutelare maggiormente in estate, anche gli anziani, che, spesso soli in casa, potrebbero diventare vittime di truffe. Lasciare loro i numeri della gendarmeria ben in evidenza agevola sia gli agenti che i propri cari.







