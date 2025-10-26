Furto al Louvre: arrestati due dei 4 ladri. Uno era in partenza per l'Algeria

Arrestati due ladri del colpo al Louvre. Ad una settimana dal rocambolesco colpo al museo di Parigi, la Polizia ha fermato due sospettati: uno è stato preso all'aeroporto Charles de Gaulle e stava fuggendo in Algeria. Si tratterebbe di ladri specializzati in furti su commissione già noti alle forze dell'ordine, originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. L'operazione è scattata ieri sera all'improvviso, per impedire la fuga all'estero di uno dei sospettati ma gli investigatori monitoravano da giorni i due.

Il complice, arrestato più tardi, era diretto invece in Mali. Questa mattina, nei locali della brigata anticrimine, l'uomo arrestato all'aeroporto è sotto interrogatorio. Si cerca di determinare il suo ruolo nel colpo, se fosse uno dei quattro che hanno direttamente portato a termine il furto di gioielli per 88 milioni di euro. Fra le varie piste seguite dagli inquirenti, anche quella di una possibile complicità di un membro della squadra di sicurezza del museo con la banda che ha effettuato il colpo. L'ipotesi è stata avanzata ieri sera dal quotidiano inglese The Telegraph.



L'inchiesta prosegue ora per identificare gli altri due ladri e l'organizzazione che ha messo in moto l'operazione per trafugare i preziosi gioielli di Napoleone dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi.







