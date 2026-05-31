Furto alle cassette di sicurezza BSM, nasce il comitato dei clienti danneggiati

Si è costituito nella serata del 27 maggio, presso la Sala del Castello di Borgo Maggiore, il gruppo dei clienti danneggiati dal furto avvenuto nel caveau delle cassette di sicurezza di Banca di San Marino. L'iniziativa è nata al termine di un incontro pubblico durante il quale i promotori hanno illustrato gli obiettivi dell'azione comune.

I partecipanti hanno deciso di affidare l'incarico a un legale per intraprendere tutte le azioni necessarie, in ogni sede competente, finalizzate a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il gruppo intende inoltre fornire supporto agli aderenti in relazione al procedimento penale attualmente pendente davanti al Tribunale di San Marino. L'obiettivo è quello di coordinare le iniziative dei clienti coinvolti e presentarsi in maniera unitaria nei confronti delle istituzioni e degli organi competenti.



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