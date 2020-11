Furto in un bar di Dogana: fermato un sessantaquattrenne pregiudicato

Furto in un bar di Dogana: fermato un sessantaquattrenne pregiudicato.

Furto in un bar di Dogana lo scorso 13 novembre, dove un uomo ha sottratto il porta monete per la raccolta delle mance posto sul bancone. Il ladro, un sessantaquattrenne pregiudicato residente a Milano, è stato fermato e denunciato in stato di libertà. Grazie all’impianto di videoregistrazione presente all’interno del locale, è stato possibile individuare la fisionomia del malvivente e riconoscere il mezzo in uso, un camper di colore bianco.

La segnalazione della Guardia di Rocca ai colleghi della Centrale Operativa Interforze ha consentito in l’individuazione della targa del mezzo ricercato e l'inserimento nel sistema di rilevamento. Il giorno seguente, il ritorno in territorio del camper ricercato con targa italiana, ha consentito di allertare ed attivare le pattuglie presenti nell’area di Dogana. L'uomo è stato fermato e condotto presso gli uffici della Sezione Guardia di Rocca di Dogana dove ha ammesso il reato.

La somma di denaro, qualche centinaia di euro, è stata posta a sequestro, così come anche le numerose bottiglie di liquori e di vino trovate nel camper e per le quali l’interessato non ha fornito giustificazioni plausibili sulla la loro provenienza.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: