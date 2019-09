Future Food: dagli insetti alla carne senza carne, i nuovi cibi sostenibili

Combattere i cambiamenti climatici e virare verso un'agricoltura più sostenibile per smettere di sfruttare la terra. Sono alcuni dei temi affrontati a “Future Food”, conferenza su cibi alternativi e sprechi alimentari organizzata da Repubblica Futura e l'Institute of European Democrats al Podere Lesignano. Tra i cibi sostenibili ricoprono un ruolo molto importante gli insetti per l'alto valore nutrizionale e il basso impatto sull'ambiente. Tra le curiosità anche nuove tipologie di "carne senza carne".

L'incontro anticipa #WeekForFuture, lo sciopero globale in programma dal 20 al 27 Settembre, per richiamare l’attenzione dei leader mondiali sulle azioni più urgenti da mettere in atto per gestire l’emergenza climatica.

Le interviste a Giulia Tacchini (Entonote - Insetti commestibili) e Giuseppe Scionti (Nova Meat - carne senza carne)