L'INTERVENTO Futuro dei media, Roberto Sergio: “Non basta esserci, bisogna meritare il tempo delle persone” L'intervento del Direttore Generale Rai e Direttore Generale San Marino Rtv su La Stampa

Futuro dei media, Roberto Sergio: “Non basta esserci, bisogna meritare il tempo delle persone”.

Nell'epoca dell'abbondanza informativa, la sfida dei media non è più soltanto conquistare la fiducia del pubblico, ma “tornare a essere necessari” e offrire alle persone una ragione concreta per essere scelti. È la riflessione contenuta nell'intervento firmato dal Direttore Generale Rai e Direttore Generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio, dedicato alla trasformazione dell'informazione e dell'industria dei media.

“Non basta più esserci. Bisogna avere una ragione per essere scelti”, osserva, sottolineando come la competizione non si svolga più soltanto tra giornali, televisioni e radio, ma riguardi direttamente “il tempo delle persone”. Una trasmissione televisiva compete con i social network, un quotidiano con un podcast e un telegiornale con le piattaforme video. Da qui la necessità, per le media company, di non partire più dal mezzo ma dal contenuto.

Una stessa storia può nascere in televisione, essere approfondita sulla carta, diventare conversazione in radio e svilupparsi sui social o in un podcast. “Non significa replicare lo stesso prodotto: significa costruire un nuovo modello editoriale”. Centrale resta anche la presenza sul territorio e nei luoghi in cui accadono i fatti. Con la crescita dei contenuti prodotti artificialmente, sostiene Sergio, aumenta il valore di ciò che è “reale e irripetibile”.

In questa prospettiva anche la diretta può diventare uno dei linguaggi più moderni dell'ecosistema digitale: “Certifica una presenza. Dice al pubblico: noi siamo qui”. Il futuro, viene inoltre sottolineato, passerà dalle alleanze tra servizio pubblico, editoria privata, televisioni, quotidiani, radio e piattaforme, mantenendo autonomia e responsabilità editoriale. “In un mercato dominato da operatori globali, la frammentazione non è sempre garanzia di indipendenza. Talvolta è soltanto debolezza”.

Un ruolo decisivo sarà infine quello dei territori: “Raccontare un territorio non significa essere provinciali: significa partire da una realtà concreta per parlare al mondo”. La conclusione richiama la funzione essenziale del giornalismo: scegliere ciò che merita attenzione, spiegare ciò che è complesso e portare il pubblico dove accadono le cose. Perché “nell'epoca dell'abbondanza la forza di un media non sarà occupare uno spazio. Sarà meritare il tempo delle persone”.

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