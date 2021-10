Futuro del lavoro, Segretario Lonfernini: "Momento positivo ma non dobbiamo fermarci"

“Come dimostrano i dati il mercato del lavoro a San Marino è in un momento positivo, le misure che abbiamo adottato hanno avuto buoni effetti ma non dobbiamo fermarci. Stiamo continuando i lavori sul nuovo progetto di legge in materia per colmare tutte le criticità”. Così il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini in chiusura dei lavori della Summer School. Affrontati i temi come formazione ed organizzazione del mercato del lavoro dopo la pandemia.

"Dobbiamo lavorare molto di più sulla flessibilità e soprattutto tantissimo sulla formazione - spiega Teodoro Lonfernini - oltre che su tutti quei paradigmi mentali per reinterpretare bene il mondo del lavoro che è in costante cambiamento. Lo faremo proprio anche attraverso la partecipazione in questo studio e in questi lavori fino ad arrivare se possibile anche ad un testo unico di rinnovo del nostro impianto normativo proprio attraverso l'università".









A chiudere la tre giorni anche la relazione del vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo; nel suo intervento ha elogiato il lavoro che San Marino sta portando avanti per quanto riguarda il processo di associazione con l'Unione Europea. “Un dibattito intenso e molto completo” ha aggiunto Giuseppe Schlitzer, vice presidente dell'Istituto Jacques Maritain.

"Abbiamo analizzato - spiega - vari aspetti del problema, i rischi e le opportunità che i grandi trend di fondo che noi osserviamo, come questi stanno agendo sui mercati del lavoro e i riflessi per l'economia italiana. Tutti quanti hanno esposto le loro visioni e quindi c'è grande attenzione al futuro che ci aspetta e alla responsabilità che dobbiamo tutti assumere individualmente come istituzioni ed enti di formazione".

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro) e Giuseppe Schlitzer (Vice Presidente Istituto Jacques Maritain)