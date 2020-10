Futuro del pianeta: San Marino a Ginevra per la lotta ai cambiamenti climatici

Primi cittadini uniti per ripensare il futuro, nel segno della sostenibilità ambientale. Si è svolto a Ginevra, in Svizzera, il “Forum dei Sindaci” organizzato dalla Commissione economica per l'Europa dell'Onu. San Marino c'era, con il capitano di Castello di Città, Tomaso Rossini, che ha portato l'esperienza del Titano sul fronte green.

Una trentina i sindaci partecipanti da città come Sarajevo, Belgrado e Barcellona, in presenza e online. Dal confronto è nata una dichiarazione: sette punti per impegnarsi sul fronte dei cambiamenti climatici. Non sono mancati momenti più leggeri, come una partita di calcio tra sindaci e diplomatici. Il prossimo evento comune è in programma per la primavera in Russia.

Nel servizio, l'intervista a Tomaso Rossini, capitano di Castello di Città