GDC Futuro, Europa e giovani: a San Marino gli EDS Skills Training A Palazzo Pubblico l'udienza dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli: "Tema dell'Identità Europea richiama alle tutele di valori condivisi, dialogo e collaborazione. Essenziale il contributo dei giovani"

Verso un'Europa più unita partendo dalle nuove generazioni: sono gli EDS Skills Training, l'evento di formazione dei giovani del Partito Popolare Europeo a San Marino. Incontri, dibatti e gruppi di lavoro rivolti a tutti coloro che vogliono approfondire la propria conoscenza nell'ambito dei rapporti internazionali.

"Siamo qui per la terza volta grazie ai GDC che ci hanno voluto con forza ed hanno organizzato gli skills training - afferma Beppe Galea, presidente EDS - abbiamo scelto San Marino perché proprio da qui è partito tutto. Insieme, come un unico grande team, possiamo avere le abilità e capacità necessarie per lavorare a delle mozioni da presentare al Partito Popolare Europeo, di cui siamo parte, e per sviluppare capacità comunicative nella produzione di articoli".

Appuntamento frutto dell'intensa attività che i Giovani Democratico Cristiani continuano a portare avanti a San Marino e negli organismi internazionali. “Gli EDS permettono di formarci sui valori europei in un periodo non facile per l'UE – sottolinea il presidente dei GDC Lorenzo Bugli – ed è per questo che è fondamentale che i giovani si interroghino al fine di costruire un'Europa migliore anche in ottica del percorso di associazione con l'UE che San Marino sta compiendo”.

A Palazzo Pubblico l'udienza dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. “L'Identità Europea, tema oggetto del confronto di queste giornate – affermano i Capi di Stato – è di grande attualità per San Marino, al centro del dibattito sia nella politica che nella società civile, grazie al percorso di associazione con l'UE intrapreso dalla Repubblica. Tema – aggiungono – che richiama necessariamente alle tutele di valori condivisi, al dialogo, alla collaborazione. Tutti elementi per il quale è essenziale il contributo delle giovani generazioni”.



Nel servizio le interviste a Beppe Galea (Presidente EDS) e Lorenzo Bugli (Presidente GDC)

