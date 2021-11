Futuro paralimpico a San Marino: si chiude il ciclo di incontri organizzati da Attiva Mente

Questa mattina alla Sala Montelupo di Domagnano si è svolto il secondo ed ultimo appuntamento, organizzato dall'associazione Attiva-Mente, "Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino". Incontro per raccogliere e condividere idee e suggerimenti al fine di superare lo stallo e rilanciare il movimento paralimpico sammarinese. Tra gli ospiti il presidente del CONS Gian Primo Giardi, il presidente della federazione sport speciali Filiberto Felici, Bryan Toccaceli, Melissa Milani, presidente del comitato paralimpico dell'Emilia Romagna e Consigliere Nazionale del Comitato Paralimpico Italiano e Giovanni Achenza, atleta paralimpico.

Presentato anche il progetto “Boccia paralimpica” per portare Bryan Toccaceli alle paralimpiadi Parigi 2024. Il ciclo di incontri terminerà il 16 Dicembre a Roma dove l'associazione sarà ricevuta dal Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli il quale si è reso già disponibile dopo gli impegni paralimpici invernali, ad aiutare gli amici della Repubblica per trovare le soluzioni più adeguate a dirimere quegli aspetti che ancora ostacolano la piena tutela e regolamentazione dell’attività sportiva agonistica per persone con disabilità.