Futuro, politica ed Europa: a Lugano incontro tra GDC e lo YEPP

Formazione e confronto per una politica che evolve, cambia e si aggiorna. A Lugano l'incontro tra i Giovani Democratico Cristiani e lo YEPP, il movimento giovanile del Partito Popolare Europeo. Diversi i temi affrontati a partire dal ruolo, passato e presente, della Democrazia Cristiana in Europa.

"Abbiamo proprio parlato - afferma Markus Krienke, membro della Commissione scientifica della Fondazione Konrad Adenauer - di che cosa contraddistingue un partito Democratico Cristiano da altri partiti. Soltanto da questa consapevolezza possiamo poi anche imparare e fare meglio in futuro".

Tra gli altri temi l'Europa, che rappresenta il futuro prossimo di San Marino attraverso il percorso di Associazione, uno degli obiettivi principali da raggiungere.

"Lorenzo Bugli era presente come rappresentante dei GDC - aggiunge Krienke - oltre il discorso partitico c'è stato anche l'incontro tra Italia, Svizzera, Germania e San Marino e Lorenzo ci ha sensibilizzato proprio per la prospettiva del Titano, per l'importanza non soltanto dell'Associazione con l'UE, ma anche quali esperienze, prospettive e valori questo percorso può portare all'Europa".

Nel servizio l'intervista a Markus Krienke (Membro della Commissione scientifica della Fondazione Konrad Adenauer)