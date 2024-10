ASSISI G7 disabilità, il SdS Mariella Mularoni: "“Occasione per ribadire nostro impegno per la piena partecipazione alla vita civile di tutti” “È un giorno molto importante per il nostro paese – sottolinea la ministra Alessandra Locatelli - in Italia il cambiamento è iniziato con la riforma sulla disabilità, ma deve essere portato avanti anche nell'attività quotidiana”.

Una svolta storica: per la prima volta i 7 grandi paesi del mondo e l'Unione Europea si riuniscono per parlare di inclusione e disabilità durante il G7 di Assisi. Al centro della tre giorni numerosi aspetti: dalla vita indipendente, al diritto di partecipazione, fino ad arrivare a parlare anche di sport e servizi. In questa giornata iniziale di lavori presente anche San Marino, una prima assoluta per il Titano ad un evento di questa portata, con il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e la presidente della commissione sammarinese CSD ONU Patrizia Gallo.

“Occasione per condividere strategie, progetti ed opportunità – afferma Mariella Mularoni – e ribadire anche il nostro impegno per garantire a tutti la piena partecipazione alla vita civile”. Rimarcata inoltre come l'inclusione e tutti gli aspetti connessi siano diventati priorità dell'agenda di tutti i paesi. “È un giorno molto importante per il nostro paese – sottolinea la ministra Alessandra Locatelli - in Italia il cambiamento è iniziato con la riforma sulla disabilità, ma deve essere portato avanti anche nell'attività quotidiana”.

