Gabriele Raschi è il nuovo coordinatore. Al vaglio la riorganizzazione dell'Iss per affrontare l'emergenza Covid-19

La Consulta Sociale e Sanitaria torna a riunirsi con un nuovo Coordinatore: Gabriele Raschi subentra alla dimissionaria Chiara Rossi. Nell'ultima seduta il Direttore Generale dell'Iss Alessandra Bruschi ha riferito sui provvedimenti adottati dal sistema sanitario nazionale per affrontare questa seconda ondata di contagi, relazionando in particolare sulla riorganizzazione dei reparti, compreso quello di isolamento Covid ora riaperto, e nella gestione dei centri per la salute. “Gestione, quest'ultima, che mano a mano va calibrata – si è detto - prevedendo i necessari aggiustamenti per evitare ancor di più l'assembramento di persone, per riuscire a rispondere alle tante telefonate, e per non appesantire troppo, di contro, lo stesso personale sanitario che rischia altrimenti di cadere nella sindrome da burnout”.





La Consulta Socio-Sanitaria crede insomma nell'importanza della collaborazione da parte di tutti, ma al contempo – sostiene Raschi – “l'invito ai professionisti è a tenere condotte univoche nel seguire i protocolli in vigore, per non ingenerare confusione negli utenti”.

La Consulta auspica e sollecita inoltre che il maggior numero possibile di cittadini e residenti in territorio si possano sottoporre alla vaccinazione contro l'influenza stagionale. Principalmente per due motivi: l'efficacia e sicurezza dei vaccini e l'aiuto che la vaccinazione potrebbe dare nel diminuire il numero di coloro che accedono ai servizi sanitari per una normale influenza portando così i sanitari a dedicarsi maggiormente alla cura dei pazienti affetti da Covid.

Dal dott. Giuliano Giardi reiterata, infine, la proposta di prevedere, in momenti di emergenza, sui canali della San Marino Rtv strisce di testo con informazioni urgenti di pubblica utilità, in scorrimento sui programmi in onda per aggiornare in tempo reale la cittadinanza.

Nel video l'intervista a Gabriele Raschi, Coordinatore Consulta Sociale e Sanitaria.