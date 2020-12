Gabriele Rinaldi risponde alle critiche Csu sul Casale La Fiorina: "Nessun silenzio assordante. Fatte segnalazioni a Gruppo Emergenze e Iss"

sentiamo Gabriele Rinaldi

In un comunicato con cui la Csu ieri ha denunciato l'emergenza al Casale La Fiorina, per decessi legati al Covid di anziani contagiati che vengono seguiti all'interno della struttura, il sindacato ha chiesto un incontro al Governo e l'Esecutivo l'ha convocato per il prossimo 7 gennaio “per fornire tutti gli elementi necessari”.





La Csu ha sottolineato che gli anziani contagiati, seppur asintomatici, devono essere immediatamente trasferiti nei reparti Covid dell'Ospedale ed ha chiamato in causa l'Authority Sanitaria, parlando di assordante silenzio, ma il Direttore Gabriele Rinaldi rimanda al mittente le critiche. “Il silenzio assordante da parte dell'Authority – dichiara Rinaldi – non so da dove l'abbiano ricavato, le organizzazioni sindacali. L'Authority ha fatto tutte le segnalazioni necessarie e utili, sia all'interno del Gruppo delle Emergenze Sanitarie, sia direttamente ai vertici dell'Iss, richiedendo una serie di chiarimenti in relazione all'ipotesi di mettere in piedi un percorso di questo genere. Le risposte, complete, ancora non sono arrivate. Ne sono arrivate 'parziali' e c'è una interlocuzione in essere per vedere se effettivamente c'è questa necessità e se le condizioni del Casale la Fiorina sono tali da consentire di ospitare questi ospiti. Mi pare di ricordare che anche alla Consulta Sociale e Sanitaria è stato affrontato questo problema e non è stato chiesto nulla. Dentro la Consulta Sociale e Sanitaria io sono invitato, ma ci sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali”.