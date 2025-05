Gabry Ponte porta “Tutta l’Italia” sul palco dell’Eurovision: la prima prova conquista Basilea

Gabry Ponte ha debuttato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025, rappresentando San Marino con la sua “Tutta l’Italia”. La prima prova sulla scenografia della St. Jakobshalle di Basilea ha messo in mostra un concept originale, lontano da quanto visto nei recenti Sanremo e San Marino Song Contest. Niente coreografie o ballerini: sul palco ci sono sei artisti, ma a dominare la scena è lui, Gabry Ponte, in consolle, vestito d’argento, tra luci pulsanti e graffiti digitali.

La performance, volutamente essenziale, punta tutto su musica, presenza scenica e coinvolgimento del pubblico. Accanto a lui i cantanti mascherati e coautori Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts, il corista Gianluigi Fazio, Gioele Nuzzo al tamburello e Donato Vizzino alla fisarmonica.

Il brano si configura come un inno da stadio, pensato per scatenare l’energia della platea. Nel terzo take sono stati introdotti i pyro, accendendo letteralmente la scena e aumentando la carica visiva dello show. Intanto, l’attesa cresce per vedere Gabry Ponte in gara nei prossimi giorni, con un San Marino più elettronico e potente che mai.