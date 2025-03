SAN MARINO SONG CONTEST Gabry Ponte ricorda Little Tony: "Mi ha insegnato tanto, un onore aver lavorato con lui" E' il giorno del San Marino Song Contest: in diretta alle 20,30 la gara che decreterà il rappresentante del Titano all'Eurovision

Mancano pochissime ore al San Marino Song Contest, in diretta dalle 20,30 di sabato 8 marzo. Venti i cantanti che gareggiano per staccare un biglietto per l'Eurovision di maggio a Basilea. Venerdì è stata la giornata delle prove: gli artisti hanno fatto tutti i check necessari, prove dei balletti, sistemato le performance, per uno spettacolo musicale che promette molte sorprese, in un giorno simbolico, l’8 marzo.

Conducono Flora Canto e Francesco Facchinetti, con le incursioni di Cristiano Maglioglio. Super ospiti: La Rappresentante di Lista, Senhit e Al Bano che canterà sul palco e riceverà il Premio alla carriera. Tante le aspettative, le emozioni e l’ansia degli artisti per l'evento.

Tra i favoriti dai bookmaker: il celebre dj Gabry Ponte, insieme ad altri cantanti come Marco Carta e Bianca Atzei. Proprio con Gabry Ponte, durante le prove, abbiamo ricordato una leggenda della musica, il sammarinese Little Tony, con il dj fece una canzone anni fa: Figli di Pitagora.

Nel servizio le interviste a Pierdavide Carone, Silvia Salemi e Gabry Ponte

