GACI, una passeggiata per sensibilizzare le adozioni dei levrieri

A San Marino la tradizionale GREAT GLOBAL GREYHOUND WALK GGGW, la camminata organizzata in tutto il mondo nello stesso giorno, che ha come scopo quello di sensibilizzare le adozioni dei levrieri. Una passeggiata, per dare speranza a vite sospese tra correre e vincere, o morire.

Sono diverse le associazioni che cercano di dare una nuova vita ai levrieri sfruttati nel mondo della caccia o della corsa e abbandonati dopo la stagione. Gaci si occupa da 22 anni di adozione e con l'iniziativa unisce idealmente il mondo, passando da San Marino. Tema di questa edizione è la bandiera e i partecipanti hanno lasciato che sventolasse al collo del proprio amico a 4 zampe. Una iniziativa di sensibilizzazione inclusiva, aperta a tutti. E a tutte le razze.

Nel video l'intervista a Elisa Zonzini, Associazione Gaci