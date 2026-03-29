Gala benefico a San Marino, ospite d'onore il principe Emanuele Filiberto di Savoia: “Il messaggio è aiutare”

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia

"Il messaggio è aiutare: noi, con gli ordini dinastici di Casa Savoia, da 450 anni è quello che l'ordine fa. - dichiara il principe Emanuele Filiberto di Savoia - Abbiamo delle delegazioni in tutta Italia, abbiamo delle delegazioni in 17 paesi esteri e ogni delegazione deve promuovere vari progetti. L'anno scorso, quando ero a Bologna, ho parlato anche con il mio delegato e ho voluto fortemente fare qualcosa sul territorio samarinese e siamo arrivati giustamente qua per sostenere tre o quattro associazioni sul territorio. Questo mi fa molto piacere che questa mia volontà si sia concretizzata.

Una serata benefica fortemente voluta dal principe Emanuele Filiberto, organizzata dal delegato dell'Emilia Romagna degli ordini dinastici della Real Casa di Savoia, il generale Antonio De Vita, e dal vicario per la Serenissima Repubblica di San Marino, il cavaliere Cesare Tabarrini. Quattro associazioni no profit sammarinesi sono state le destinatarie delle donazioni nell'ambito dell'evento a Palazzo Kursaal, alla presenza dello stesso principe, ospite d'onore: Insiamo, che si occupa di leucemie infantili, Progetto Sorriso, dedicata alle adozioni, Caritas Diocesana e CSD ONU Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione ONU sulla disabilità.

"Questo evento - spiega il Vescovo Domenico Beneventi - sottolinea le caratteristiche di San Marino, l'attenzione al prossimo, la vicinanza ma, soprattutto, il carattere di gentilezza che diventa generosità e anche noi beneficiamo del frutto di questa serata come Caritas Diocesana di San Marino, per cui non possiamo che ringraziare e promuovere l'attenzione al prossimo che parte attraverso i bisogni del prossimo".

Gli organizzatori auspicano che la cena di gala, che ha visto la partecipazione di oltre 200 donatori, possa ripetersi anche negli anni a venire, ma questa serata è già considerata un traguardo.

"Direi che stasera la possiamo intitolare il miracolo che evidentemente solo presso la Serenissima Repubblica di San Marino poteva avvenire - commenta Antonio De Vita, Delegato Emilia Romagna Ordini Dinastici Real Casa di Savoia - perché qui non era mai stato organizzato nulla del genere. Questo è un gala benefico. Noi abbiamo un obiettivo primario che è quello di aiutare i bisognosi e le persone che hanno esigenze particolari in determinati settori, che sono stati un po' più sfortunati rispetto a noi".

Nel servizio le interviste a Emanuele Filiberto Di Savoia, Mons. Domenico Beneventi - Vescovo di San Marino Montefeltro e Cav. Antonio De Vita - Delegato Emilia Romagna Ordini Dinastici Real Casa di Savoia











